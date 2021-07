Neuburg an der Kammel

13:00 Uhr

Nächstes Großprojekt in Neuburg: Firma baut auf 20.500 Quadratmetern

Die Firma Fahrsilobau Müller errichtet in Neuburg einen neuen Betriebssitz auf einer Fläche von rund 20.500 Quadratmetern.

Plus Für Karl Müller ist der Standort in Edelstetten zu klein geworden. Jetzt möchte er sein Unternehmen ins Industriegebiet umsiedeln. Was dort hergestellt wird.

Von Dieter Jehle

Das zweite große Gewerbeprojekt im Neuburger Industriegebiet befindet sich in den Startlöchern: Die in Edelstetten ansässige Firma Fahrsilobau Müller errichtet in Neuburg einen neuen Betriebssitz. Auf einer Fläche von 20.500 Quadratmetern entstehen östlich von Kardex eine Produktionshalle mit Büro und Werkstatt, eine Leichtbauhalle, eine Logistikhalle und Lagergebäude.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen