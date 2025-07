Einkaufen im Ort ab 2026 in Münsterhausen

Auf die Zeit kurz vor Ostern dürfen sich die Bürgerinnen und Bürger in Münsterhausen freuen. Dann nämlich soll es endlich wieder eine Einkaufsmöglichkeit in der Marktgemeinde geben. Die Firma Norma investiert und lässt in Münsterhausen eine neue Filiale mit angrenzendem Bäcker/Metzger-Imbiss und Getränkemarkt errichten. Am Freitagnachmittag war Spatenstich für das Bauprojekt an der Edelstetter Straße.

