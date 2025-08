Das Simpert-Kraemer-Gymnasium in Krumbach hat einen neuen Schulleiter

Mit dem Beginn des neuen Schuljahres gibt es am Krumbacher Simpert-Kraemer-Gymnasium (SKG) einen Wechsel an der Spitze: Jochen Schwarzmann folgt auf Norbert Rehfuß, der nach 15 Jahren als Schulleiter in den Ruhestand gegangen ist. Für Schwarzmann ist die Rückkehr an das SKG nicht nur ein beruflicher Schritt, sondern auch eine emotionale Rückkehr – schließlich hat er hier bis 2022 bereits zwölf Jahre lang als stellvertretender Schulleiter gearbeitet.

