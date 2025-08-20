Abgewiesener Gast schlägt mit einer Holzlatte auf andere Gäste in Ellzee ein

In der Nacht auf Mittwoch kam es gegen 0.30 Uhr in Ellzee zu einer größeren Auseinandersetzung auf einer privaten Feier. Nach Angaben der Polizei gerieten der Veranstalter und ein 26-jähriger Gast in einen Streit, der schließlich eskalierte.

Die Polizei traf den 26-Jährigen nicht mehr auf der Party in Ellzee an

Der zuvor der Party verwiesene 26-Jährige soll mit einer Holzlatte auf den Veranstalter und weitere Gäste eingeschlagen haben. Insgesamt wurden sieben Personen bei dem Vorfall leicht verletzt – so der derzeitige Kenntnisstand der Polizei.

Die alarmierte Polizeistreife traf den 26-Jährigen zwar nicht mehr direkt am Einsatzort an, konnte ihn jedoch im nahen Umfeld ausfindig machen. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder entlassen. Die Polizeiinspektion Günzburg hat die Ermittlungen aufgenommen und entsprechende Strafverfahren eingeleitet. (AZ)