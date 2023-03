Radsport

Mountainbiker werden in Krumbach und Obergessertshausen ein Spektakel bieten

Will den Heimvorteil nutzen: Mountainbiker Georg Egger startet beim Bundesligarennen in Obergessertshausen.

Plus Die Mountainbike-Bundesliga gastiert am 11. und 12. März 2023 in Mittelschwaben. Lokalmatador Georg Egger ist dabei. Er stellt die Höhepunkte der Strecke vor.

Feuchte Aussichten versprechen die aktuellen Wetterprognosen für das kommende Wochenende, 11./12. März 2023, wenn die deutsche Mountainbike-Bundesliga mit der Doppelveranstaltung in Krumbach und Obergessertshausen startet. Wer kann sich nicht an die legendären Matschschlachten der vergangenen Jahre erinnern? Doch Herbert Egger, Vater von Mountainbike-Profi Georg Egger und Anton Sieber, bayerischer Landestrainer für den Nachwuchs U15/U17, haben mit ihrem Team vom MSC Wiesenbach einiges unternommen, dass es 2023 ein faires Rennen für alle Teilnehmer wird.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

