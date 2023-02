Mountainbike

13:21 Uhr

Neue Mountainbike-Saison: Georg Egger aus Obergessertshausen ist der Gejagte

Georg Egger aus Obergessertshausen gehört zu den besten Mountainbikern der Welt. Auch in diesem Jahr will der Sportsoldat wieder angreifen.

Plus Georg Egger aus Obergessertshausen gewinnt 2022 das härteste Mountainbike-Rennen der Welt. Mit einem vierten Platz an der spanischen Mittelmeerküste startet er in die neue Saison.

Von Armin Küstenbrück Artikel anhören Shape

Profi-Mountainbiker Georg Egger aus Obergessertshausen ist mit einem vierten Platz in der Gesamtwertung beim Costa Blanca Bike Race in die neue Saison gestartet. Der 27-Jährige konnte zwar seinen Vorjahressieg nicht wiederholen, zeigte sich aber trotzdem zufrieden mit dem Ergebnis: „Die Leistungswerte waren sogar besser als im vergangenen Jahr“, analysierte der Sportsoldat nach dem Rennen. „Aber offensichtlich waren die Konkurrenten auch stärker.“

