Rotary Club Krumbach: Freude als Motor für Mitgefühl und Zuversicht

„Freude“ – unter diesem Motto stand der Neujahrsempfang des Rotary Clubs Krumbach im Gasthof Munding. Präsident Gerhard Richter appellierte in seiner Rede, Freude nicht nur bei anderen zu erzeugen, sondern sie auch bei sich selbst zuzulassen. Aus Freude erwachse Zuversicht und Mitgefühl, erklärte der ehemalige Chefarzt der Krumbacher Klinik und ergänzte, dass Mitgefühl aus medizinischer Sicht mit einem Magnetresonanztomographen (MRT) sogar nachweisbar sei.

Kartei der Not und Krumbacher Tafel: 3600 Euro für regionale Hilfsprojekte

„Wenn Europäer Kriegsbilder sehen, erzeugen sie bei ihnen häufig Traurigkeit oder Missmut“, erläuterte Richter. Im Gegensatz dazu empfinde beispielsweise ein buddhistischer Mönch in seinem Mitgefühl stets auch eine positive Komponente. „Es geht nicht nur um das Leid, sondern auch um die mögliche Aktion, das Leid zu lindern. Und genau das ist doch die DNA der Rotarier.“

Berufsfachschulleiter Krumbacher Thomas Frank (links) und Rotary-Präsident Gerhard Richter. Foto: Oliver Wolff

Ein zentraler Programmpunkt des Neujahrsempfangs war die Übergabe einer Spende in Höhe von 3600 Euro. Diese Summe wurde im Rahmen des Weihnachtskonzerts der Berufsfachschule für Musik in Krumbach gesammelt. Das Konzert wurde von der Raiffeisenbank Schwaben Mitte mit 1500 Euro unterstützt. Gerhard Richter bedankte sich bei Schulleiter Thomas Frank und den Schülerinnen und Schülern für ihr Engagement. Die Spende wird zu gleichen Teilen aufgeteilt: Jeweils 1800 Euro fließen an den Offenen Tafelkreis Krumbach und an die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unsere Zeitung. Ziel sei es, Menschen vor Ort zu helfen, betonte Richter.

Globales Engagement der Rotarier gegen Polio: Auch in Gaza

Neben den regionalen Projekten berichtete Richter über die internationalen Hilfsaktionen der Rotarier. Weltweit gebe es rund 1,5 Millionen Mitglieder, und der Kampf gegen Polio liege ihm als Mediziner besonders am Herzen. „Wir als kleiner Club konnten einen kleinen Beitrag leisten“, sagte Richter und verwies auf die Aktion im Gaza-Streifen im November vergangenen Jahres, bei der rund 550.000 Kinder unter zehn Jahren gegen Kinderlähmung geimpft werden konnten.

Krumbacher Plätzchenbäcker Pascal und die Rotaracter

Ein weiteres Highlight des Abends war der Bericht von Pascal Aldoais, bekannt als „der Plätzchenbäcker von Krumbach“. Zum ersten Mal erhielt er bei seiner Backaktion Unterstützung von den Rotaractern, dem Nachwuchs der Rotarier. Auch für kommendes Weihnachten kündigte Aldoais eine erneute Plätzchenaktion an. „Es soll aber ein bisschen besser organisiert werden“, erklärte der 24-Jährige, der kürzlich mit über 24.000 gebackenen Plätzchen einen neuen Rekord aufstellte. Martin Riß, Vorstandsvorsitzender und Geistlicher Direktor des Dominikus-Ringeisen-Werks (DRW), bot in seiner Dankesrede Aldoais an, künftig auch die Ursberger Küchen nutzen zu dürfen. So könne die Aktion noch professioneller durchgeführt werden, um möglichst vielen Menschen eine Freude zu bereiten.