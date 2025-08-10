So kam die Ritterwelt im Krumbacher Stadtgarten bei den Kindern an

Bei sommerlichen Temperaturen ging die Veranstaltungsreihe „Sommer im Stadtgarten“ in Krumbach in ihr Abschlusswochenende. Am Samstagnachmittag verwandelte sich ein Teil des Stadtparkgeländes mit der Veranstaltung „Ritter im Stadtgarten“ in eine kleine, mittelalterlich inspirierende Welt. Organisiert von der Stadt und dem Quartiersmanagement Krumbach konnten – in Kooperation mit der Gruppe „Armati Equites“ – Besucherinnen und Besucher in die Historie des Mittelalters eintauchen.
Krumbach
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden