So kam die Ritterwelt im Krumbacher Stadtgarten bei den Kindern an

Drachen, Einhörner und ganz viele Ritter und Ritterfräulein: In Krumbach durften Buben und Mädchen am Wochenende an mittelalterlichen Wettkämpfen teilnehmen.
    Der „Ritterschlag“, ein Höhepunkt bei der Veranstaltung „Ritter im Stadtgarten“ in Krumbach.
    Der „Ritterschlag“, ein Höhepunkt bei der Veranstaltung „Ritter im Stadtgarten“ in Krumbach. Foto: Tanja Hille

    Bei sommerlichen Temperaturen ging die Veranstaltungsreihe „Sommer im Stadtgarten“ in Krumbach in ihr Abschlusswochenende. Am Samstagnachmittag verwandelte sich ein Teil des Stadtparkgeländes mit der Veranstaltung „Ritter im Stadtgarten“ in eine kleine, mittelalterlich inspirierende Welt. Organisiert von der Stadt und dem Quartiersmanagement Krumbach konnten – in Kooperation mit der Gruppe „Armati Equites“ – Besucherinnen und Besucher in die Historie des Mittelalters eintauchen.

