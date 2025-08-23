Sommer, Sonne, Lesezeit: Das empfiehlt eine Buchhändlerin aus Thannhausen

Urlaubszeit bedeutet für viele auch Lesezeit. Einige Menschen freuen sich auf die Sommerwochen, in denen sie nach Herzenslust und ohne Zeitdruck in Büchern schmökern können. Stapelweise nähmen manche Kunden Lektüre mit in die Ferien, erklärt Buchhändlerin Carina Heggenstaller, die am 4. April zusammen mit Carmen Müller die Buchhandlung „Lesezauber“ in Thannhausen eröffnet hat. Entsprechend hoch sei daher im Sommer der Bedarf an qualifizierter Beratung. Heggenstaller verrät Tipps für die Sommerlektüre.
Thannhausen
