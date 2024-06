Amateurfußball

Vereine üben Kritik am BFV: Fußball trotz Hochwasserkatastrophe?

Plus Trotz Katastrophenalarms im Kreis Günzburg wollte der Bayerische Fußballverband Spiele ansetzen. Nun gibt es einen Ersatztermin und viel Kopfschütteln in der heimischen Sportwelt.

Von Uli Anhofer und Oliver Wolff

Große Verwirrung und genauso große Verärgerung bei vielen Amateurfußballern der Region am Wochenende. Zu allem Überfluss hat die Nachricht des Bayerischen Fußballverbands (BFV) im Landkreis Günzburg für Kopfschütteln gesorgt. Der Verband teilte am Samstagmorgen mit, da war längst der Katastrophenfall ausgerufen worden, dass das oberste Gebot die Durchführung der Spiele am Samstag, 1. Juni, sei. Sollte dies jedoch aufgrund der Platzverhältnisse nicht möglich sein, werde der Spieltag auf den folgenden Tag, Sonntag, 2. Juni, verlegt, so die Anweisung. Es folgte keine weitere Mitteilung mehr.

Menschen müssen im Landkreis Günzburg gerettet werden: Wer denkt da an Fußball?

Vor Ort bei den Vereinen war an Fußballspielen überhaupt nicht zu denken. Viele Spieler und Vereinsmitglieder halfen ehrenamtlich, um Menschen und Häuser zu schützen. Der Fußballverband setzte im Laufe des Samstags dann die Spiele für den gestrigen Sonntag an. Einige Vereine, unter anderem der FC Lauingen (gegen Balzhausen), der FC Grün-Weiß Ichenhausen (gegen Bubesheim) und die SpVgg Krumbach (gegen Ziemetshausen) zogen zurück.

