Bezirksliga-Aufsteiger TSV Ziemetshausen setzt jetzt auf ein Trainer-Duo

Der TSV Ziemetshausen ist zurück im schwäbischen Fußball-Oberhaus. Nach einem Jahr in der Kreisliga stiegen die Zusamtaler wieder auf. Dem Pokalsieg im Kreis Donau (am 1. Mai gab‘s ein 3:2 gegen den FC Maihingen) ließ das Team von Trainer Siegfried Kolb am 7. Juni durch einen 3:1-Heimerfolg gegen die SpVgg Krumbach den Meistertitel in der Kreisliga West folgen. Seither hat sich im Verein einiges getan.

