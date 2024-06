Der TSV Ziemetshausen ist Meister der Kreisliga West

Plus Nach dem Pokal holt das Team auch den Titel. Das entscheidende Spiel gegen einen Absteiger ist dabei alles andere als ein Selbstläufer. Was die Helden sagen.

Der TSV Ziemetshausen ist Meister der Fußball-Kreisliga West und damit Aufsteiger in die Bezirksliga Schwaben. Das Team von Trainer Siegfried Kolb gewann sein abschließendes Heimspiel gegen die SpVgg Krumbach 3:1 und sicherte sich damit den Titel. Nach dem Pokalsieg am 1. Mai gegen den FC Maihingen ist für den TSV Ziemetshausen damit das Double im Fußball-Kreis Donau perfekt.

Total aufgewühlt machte Trainer Siegfried Kolb seinen Emotionen Luft: „Dass wir nach dem Pokal auch noch die Meisterschaft gewonnen haben, ist beinahe unglaublich. Es ist einfach der Wahnsinn, was wir hier erreicht haben“.