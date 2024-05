Der TSV Ziemetshausen gewinnt das Kreispokal-Finale

Plus Mann des Tages ist Tarik Music, der beim 3:2 über den FC Maihingen dreimal trifft. Jetzt geht's für den heimischen Kreisligisten auf Verbandsebene weiter.

Der TSV Ziemetshausen hat den Totopokal im Fußball-Kreis Donau gewonnen. Die Zusamtaler besiegte den FC Maihingen vor 400 Zuschauern 3:2. Mann des Spiels in Schwenningen (Landkreis Dillingen) war Ziemetshausens Torjäger Tarik Music. Der Angreifer erzielte alle drei Treffer für seine Mannschaft.

Ganz bescheiden erklärte der 23-Jährige nach der Partie: „Ich bin zufrieden mit meiner Leistung. Es war ein Sieg, den wir alle miteinander erreicht haben. Ich denke, das war auch hochverdient.“