Der TSV Ziemetshausen schlägt sich ein Stück weit selbst

Der TSV Ziemetshausen hat den großen Sprung nach vorn verpasst. Im Heimspiel gegen den TSV Nördlingen II kassierte die Elf von Trainer Benjamin König ein 0:3 (0:1). Das Ergebnis wurde zwar erst in der Schlussphase deutlich, an einem Sieg schnuppern durften die Einheimischen im Duell der Aufsteiger aber nie wirklich. Weil die meisten unmittelbaren Konkurrenten ebenfalls patzten, hält der Verein in der Tabelle immerhin einen knappen Vorsprung auf die Abstiegszone. König hakte den Tag mit den Worten „Wir sind nach wie vor einigermaßen im Soll“ ab.

