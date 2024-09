Der TSV Ziemetshausen spielt „Und täglich grüßt das Murmeltier“

Bezirksligist TSV Ziemetshausen befindet sich in diesem Spätsommer 2024 in einer verhängnisvollen Zeitschleife. Auf dem Weg zum 0:2 (0:1) beim FC Stätzling offenbarte das Team von Trainer Benjamin König am Nachmittag des 1. September haargenau dieselben Mängel, die schon während der Auftritte davor zutage getreten waren. Kein Wunder, dass der Coach nach der Partie kopfschüttelnd bemerkte, die Fußballer seien inzwischen bei „Und täglich grüßt das Murmeltier angekommen“. Die bittere Konsequenz: Nach einem beeindruckend starken Saisonstart holten die Ziemetshauser aus den jüngsten vier Begegnungen nur zwei Zähler und laufen Gefahr, Richtung Abstiegszone durchgereicht zu werden.

Jan Kubica