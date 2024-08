Die TSG Thannhausen probiert‘s jetzt mit Jugendstil

Vor einer schweren Aufgabe steht der SV Scheppach. Der Aufsteiger in die Fußball-Kreisliga West muss am Sonntag, 18. August (Anpfiff: 15 Uhr) bei Vizemeister TSG Thannhausen antreten. Während die Scheppacher ihre Auftaktbegegnung gegen Türk Gücü Lauingen 2:4 verloren, konnten die Thannhauser drei Zähler einfahren. Beim 5:1 in Offingen zeigten die Mindelstädter eine starke Vorstellung. Ein optimaler Einstand also für Neu-Trainer Andreas Weßling.

