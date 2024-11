Gute-Laune-Zeit beim TSV Ziemetshausen

Sonnige Zuversicht strahlt der TSV Ziemetshausen in diesen nebligen Herbsttagen aus. Der Aufsteiger in die Fußball-Bezirksliga Nord ist nach kurzer Eingewöhnungszeit immer stärker geworden. Schon zwei Spieltage vor der Schlechtwetter-Pause steht fest, dass die Mannschaft auf einem Platz überwintern wird, der zum Saisonfinale den Klassenerhalt bedeutet. Das ist unter anderem ein Verdienst des Trainergespanns Benjamin König/Julian Riederle. Die beiden haben das Team zweifellos besser gemacht, jeder auf seine Weise, aber immer mit Ruhe und Überzeugung. Entsprechend optimistisch starten sie nun mit dem Heim-Derby gegen Schlusslicht FC Günzburg auf die Zielgerade 2024. Anpfiff auf dem Sportplatz an der Kreppe ist am Sonntag, 17. November, um 14 Uhr.

Jan Kubica Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

FC Günzburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bezirksliga Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis