Im Kreisliga-Derby geht‘s um mehr als nur drei Punkte

Langsam scheinen zwei der vor der Saison hoch gehandelten Fußball-Kreisligisten in der Region in die Gänge zu kommen. Am Samstag um 15 Uhr nun treffen die TSG Thannhausen und der SC Bubesheim im Mindelstadion aufeinander. Dieses Derby begleitet seit jeher mehr als nur eine Prise Rivalität. Aktuell gehen beide Mannschaften mit einer kleinen Serie von zwei Siegen im Gepäck gestärkt in die Begegnung.

Uli Anhofer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

TSG Thannhausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

SC Bubesheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis