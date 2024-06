So startet die Kreisliga West ins Spieljahr 24/25

Plus Acht Mannschaften aus dem Landkreis Günzburg sind im 15er-Feld vertreten. Einige Klasse-Kicker treten zum ersten Mal auf dieser Spielebene an.

Nur wenige Tage nach dem letzten Entscheidungsspiel der Saison 23/24 im Fußball-Kreis Donau haben die Spielleiter die Zusammensetzung der Ligen für die Spielzeit 24/25 bekannt gegeben. Dabei war in der Fußball-Kreisliga West eine Zäsur angesagt. TSV Ziemetshausen (Aufsteiger), SpVgg Krumbach, VfR Jettingen II, SV Mindelzell (alle Absteiger) sowie GW Ichenhausen (freiwilliger Rückzug in die B-Klasse) haben die West-Gruppe verlassen. SSV Glött, FC Gundelfingen II (beides Absteiger aus der Bezirksliga), TSV Burgau, SV Neuburg und SV Scheppach (alle Aufsteiger) sind neu dabei. Nach dem Aufstieg des SV Scheppach wird die Kreisliga West jetzt mit 15 Teams und die Kreisliga Nord mit 14 Mannschaften spielen.

So lief die Relegation für die Teams im Landkreis Günzburg

Karl Dirr, Abteilungsleiter des SC Bubesheim, freut sich schon auf die neue Spielzeit. „Der Landkreis Günzburg stellt in der Saison 24/25 acht Kreisliga-Mannschaften. Das ist für Spieler, Fans, Funktionäre und auch Sponsoren eine tolle Sache“, sagt er. Für den langjährigen Bubesheimer Spartenchef sind Derbys das Salz in der Fußball-Suppe.