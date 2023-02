Super Bowl: Dieser Oxenbronner spielt selbst American Football

Plus Den Super Bowl wird Marc Herbert aus Oxenbronn mit Freunden verfolgen – auch, um sich den einen oder anderen Laufweg fürs eigene Football-Spiel abzuschauen.

Touchdown, Tackle oder Quarterback: Sie sind Fachbegriffe der Lieblingssportart von Marc Herbert. Der 20-Jährige aus Oxenbronn, der aktuell eine Ausbildung zum Informatiker macht, spielt in seiner Freizeit American Football bei den Neu-Ulm Spartans. Im Gespräch mit unserer Redaktion erzählt er, wie er zum US-Sport kam. „Ich fing vor ein paar Jahren mit Freunden an, gemeinsam den Super Bowl zu schauen. Später verfolgte ich auch die reguläre Football-Saison und wurde ein immer größerer Fan.“ Zum Selberspielen sei er vor etwa eineinhalb Jahren gekommen, als ihn ein Freund zum Probetraining nach Neu-Ulm mitgenommen hatte. „Seitdem bin ich ein begeisterter Spieler.“