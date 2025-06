Landkreislauf 2025: Die Fachklinik Ichenhausen ist seit 40 Jahren dabei

Sie war schon dabei, als im Jahr 1984 der erste Landkreislauf, der von Offingen nach Krumbach führte, gestartet wurde. Und sie war auch mit einer Mannschaft vertreten, als es danach in zweijährigem Rhythmus von Süd nach Nord oder umgekehrt durch den Landkreis ging. Auch als im Jahr 2006 ein neuer Modus eingeführt wurde und beim Landkreislauf an einem festen Standort die Runden gedreht wurden, fehlte sie nicht. Die Rede ist von der Fachklinik Ichenhausen, genauer gesagt vom dortigen Laufteam.

„Ich kann mich nicht erinnern, dass wir einmal gefehlt haben“, so Bernd Rall, Therapieleiter an der Fachklinik und „laufender Mannschaftskapitän“. Und so ist es eine Selbstverständlichkeit, dass die Fachklinik auch am Samstag, 5. Juli, beim Breitensportevent in Ellzee mit einem Team am Start sein wird.

