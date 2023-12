Luftpistole

vor 5 Min.

Waldkirch: Krimi nach Regelverstoß in der Bundesliga Luftpistole

Plus Gemischte Bilanz für Edelweiß Waldkirch in der Luftpistole-Bundesliga: Den Kampf gegen den Tabellenführer entscheidet ein nervenaufreibendes Stechen.

Von Martin Gah

Eine knappe Niederlage und ein deutlicher Sieg standen für Edelweiß Waldkirch nach dem jüngsten Wettkampfwochenende in der Luftpistole-Bundesliga zu Buche. Als Erstes mussten die Holzwinkler gegen den Gastgeber und aktuellen Tabellenführer KKS Hambrücken antreten. Gegen Ende der ersten Serie führte Waldkirch mit 4:1. Danach gab es ein munteres Wechselspiel.

Mal stand es aus Sicht der Waldkircher 3:2, mal 2:3. Der norwegische Nationalschütze Ole-Harald Aas musste gegen Hambrückens Nummer eins Robin Walter antreten. Aas blieb von Beginn an dahinter und konnte den Rückstand nicht verkürzen (378:387). Waldkirchs Sebastian Kugelmann startete gut in den Wettkampf und gab die Führung nicht mehr her. Sein Gegner schoss zu viele Achter, die Kugelmann mit genügend Zehnern bestrafte (378:370).

