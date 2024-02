Neu-Ulm/Waldkirch

10:12 Uhr

Bundesligafinale in Neu-Ulm: Feuer und Flamme für den Schießsport

Plus Die Waldkircher Luftpistole-Schützen können als Ausrichter nur zusehen. Ihre Luftgewehr-Freunde aus Vöhringen verpassen den Saisontitel knapp.

Normalerweise gelten Schützinnen und Schützen eher als introvertierte Typen. Am Schießstand waren sie das am Wochenende beim Bundesliga-Finale in Neu-Ulm auch. Höchste Konzentration war gefragt, während es in der Ratiopharm-Arena vor etwa 2000 Zuschauerinnen und Zuschauern immer wieder ohrenbetäubend laut wurde. Ein Schießsport-Volksfest, bei dem die Pistolen-Schützinnen und -Schützen vom SV Waldkirch als Ausrichter und Mit-Organisator heuer nur von außen zujubeln konnten. Wie berichtet, verpasste der Bundesligist aus dem Landkreis Günzburg die Qualifikation zum „Finale dahoim“ nur knapp.

100 freiwillige Helferinnen und Helfer in der Ratiopharm Arena

An den blauen T-Shirts waren sie zu erkennen: Fast 100 freiwillige Helferinnen und Helfer sorgten für einen reibungslosen Verlauf des Bundesliga-Finales – in vielen verschiedenen Bereichen, die meisten von ihnen hinter den Kulissen. Als Organisatoren vor Ort waren neben den Waldkirchern auch der SV Pfeil Vöhringen sowie der Förderverein Sportschießen Vöhringen eingespannt, auch der Schützen-Nachwuchs packte drei Tage lang fleißig mit an.

