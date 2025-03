Mountainbike: Internationale Spitze trifft sich in Obergessertshausen

Aus der Schweiz und Dänemark kamen die Sieger der Elite-Klassen des 13. Fullgaz-CC-Race in Obergessertshausen am vergangenen Wochenende und unterstrichen die internationale Bedeutung des Auftaktrennens zur German Cycling MTB-Bundesliga. 671 Fahrerinnen und Fahrer von der U7 bis ins hohe Leistungssportalter von 44 Jahren aus insgesamt 13 Nationen kämpften sich an den beiden Renntagen oberhalb von Obergessertshausen durch den „Egger-Wald“, der ehemaligen Trainingsstrecke von Lokalmatador Georg Egger, der vergangene Woche auch schon seinen 30. Geburtstag feiern konnte. Egger ließ es sich nicht nehmen, bei seinem Heimrennen anzutreten, obwohl er erst vor wenigen Tagen vom kräftezehrenden Acht-Etappen-Rennen Cape Epic zurückgekehrt war.

