Beim PSV Bleichen wird das Springturnier zum Dorffest

Plus Die Macher der Reitertage setzen erneut auf Bewährtes - und konservieren damit das ganz besondere Flair dieser Veranstaltung.

Von Jan Kubica

Thomas Ruf ist zufrieden. Top-Bedingungen findet der Besitzer der Reitsportanlage in Bleichen dieser Tage auf jenem Gelände vor, das am 15./16. Juni einmal mehr Schauplatz eines außergewöhnlichen Pferdesportereignisses sein wird. Und das Springturnier des PSV Bleichen wird auch bei seiner achten Austragung nicht nur sehenswerten Sport bieten, sondern darüber hinaus authentischen Dorffest-Charakter. Darauf sind die Verantwortlichen vor Ort stolz, darüber freuen sich die Hauptdarsteller der Veranstaltung, darauf freuen sich bereits im Vorfeld die vielen Fans dieses so erlebenswerten Sports.

Zuschauermagnet

Wenn das Wetter nur halbwegs mitspielt am kommenden Wochenende, dürfte das Turnier 2024 wieder einmal ein Zuschauermagnet werden. Was liegt da näher, als auf Bewährtes zu setzen: Eine schön gelegene Sportstätte, einen überdachten Abreiteplatz und einen geradezu legendären Rahmen, den viele fleißige Helfer immer wieder bereitstellen. Der Einsatz der Freiwilligen ist hier (wie auch andernorts) immer wieder verblüffend und gar nicht hoch genug zu loben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

