Mountainbike: Die DM in Obergessertshausen fällt ins Wasser

Zum Matschfest in Obergessertshausen wurde die DM 2020. Unser Foto zeigt Lokalmatador Andreas Egger, der sich mit völlig verdrecktem Rad bergauf müht.

Plus Der örtliche Veranstalter MSC Wiesenbach nennt sachliche und moralische Gründe für die Absage. Die Titelkämpfe im Olympia-Jahr sollen aber nachgeholt werden.

Von Armin Küstenbrück

Die für das kommende Wochenende (7. bis 9. Juni) geplanten Deutschen Mountainbike-Meisterschaften in Obergessertshausen (Gemeinde Aichen) fallen aus. Der veranstaltende MSC Wiesenbach sagte die Titelkämpfe vor dem Hintergrund der aktuellen Katastrophenlage in der Region ab. „Bei uns herrscht Land unter. Ordnungskräfte, Feuerwehren und THW werden an anderen Stellen nötiger gebraucht,“ erklärte Anton Sieber, Präsident des ausrichtenden Vereins.

Personal wird andernorts dringender benötigt

Das Hochwasser bindet immer noch viele Helferinnen und Helfer, die jetzt mit Aufräumen beschäftigt sind. „Aber ohne vernünftige Personaldecke für Aufbau, Streckensicherung, Verkehrsführung und so weiter lässt sich eine Veranstaltung nicht austragen", begründet Sieber. Deswegen habe man sich schweren Herzens entschlossen, die Deutsche Meisterschaft zu einem späteren Termin auszutragen. Wann genau, steht derzeit noch nicht fest. Man sei in Gesprächen mit dem Bund Deutscher Radfahrer (BDR).

