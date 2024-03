Radsport

vor 18 Min.

Die Mountainbiker bieten in Krumbach und Obergessertshausen ein Spektakel

Plus Die Elite-Fahrer rollen sich angriffslustig für das Olympia-Jahr ein. Lokalmatador Georg Egger wird zweimal Fünfter - und fährt jetzt nach Südafrika.

Von Armin Küstenbrück

Einen eindrucksvollen Vorgeschmack auf die Deutschen Mountainbike-Meisterschaften am 7. bis 9. Juni und auch schon für die Rennen bei den Olympischen Spielen am 28./29. Juli hat das Fullgaz-Race in Krumbach und Obergessertshausen geboten. Hunderte Sportler kämpften am Sonntag, 10. März, im Egger-Wald zum Auftakt der Mountainbike-Bundesliga um nationale und internationale Wertungspunkte. Tags zuvor hatten die Besten im kurzweiligen Shorttrack vor der Kulisse des Krumbacher Schlosses die Zuschauer mit zwei spannenden Rennen begeistert.

Lia Schrievers verteidigt 2023er-Erfolg in Krumbach

Nach gut 20 Minuten Fahrzeit hatte dort Vorjahressiegerin Lia Schrievers (Team 1Vision) erneut die Nase vorne. Die 26-Jährige hatte von Anfang an in einer vierköpfigen Spitzengruppe das Tempo bestimmt. „Eigentlich bin ich gar keine Frühform-Fahrerin“, sagte sie im Ziel lachend. Fast hätte Schrievers der beherzte Antritt von Andrea Kravanja überrascht, doch die Attacke konnte sie abwehren. Dritte wurde zwei Sekunden später Nina Benz (Lexware).

