In der Ruhe liegt die Kraft: Rennschnecken deluxe geben Gummi

Es gab schon viele „tierische Mannschaften“, die an den bisherigen Landkreisläufen teilgenommen haben. Etwa die „SKG-Schildkröten“, „Die flinken Waldameisen“, die „Hühner mit Spritz“, der „Gestiefelte Muskelkater“, „Der achtköpfige Drache“ und natürlich die „BKH-Turboschnecken“ und die „Soko-Laufschnekla“. Und beim Landkreislauf am Samstag, 5. Juli, in Ellzee ist ein weiteres „tierisches Team“ unterwegs: die „Rennschnecken“. Fünf weibliche „Schneckla“ und ein männliches bilden das Team aus Wattenweiler, das in dieser Zusammensetzung Premiere feiert bei einem Landkreislauf und in der gemischten Klasse an den Start geht.

