Landkreis Günzburg: Wer holt den Titel im Hallenfußball?

Mit der Partie zwischen Titelverteidiger SC Bubesheim und seinem Kreisligakonkurrenten SV Neuburg/Kammel beginnen am Samstagabend um 18 Uhr die Gruppenspiele um die Kreismeisterschaft im Hallenfußball. Schauplatz der insgesamt 16 Partien ist die Sporthalle an der Rebaystraße in Günzburg. Mit dem SC Bubesheim, Türk Gencler Birligi Günzburg, der SpVgg Wiesenbach und dem FC Günzburg sind die vier Halbfinalisten aus dem Vorjahr auch bei der Auflage 2024 mit von der Partie. Um 17.45 Uhr werden die acht Mannschaften gemeinsam in die Günzburger Sporthalle einziehen.

