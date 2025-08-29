Sechs Finals, ein Vize-Weltmeistertitel: R.E.D. Crew tanzt sich in Blackpool in die Weltspitze

Blackpool in England war Schauplatz der UDO World Championships im Streetdance. Zum 20-jährigen Jubiläum des Verbandes strömten Tänzerinnen und Tänzer aus aller Welt an die Westküste Englands – von den Philippinen über Thailand und Wales bis hin zu Frankreich, Belgien und Japan. Die Vielfalt reichte von Nachwuchstalenten bis hin zu Teilnehmern weit über 50 Jahre. Ein besonderer Publikumsmagnet war die Kategorie „Parents & Child“, die generationsübergreifend Emotionen auf die Bühne brachte.

Inmitten von Tausenden internationalen Starts gelang den Tänzerinnen des Tanzzentrums Michaela Majsai, das dem Sportverein Edelstetten angehört, ein bemerkenswerter Erfolg: Sechsmal erreichten sie das Finale, viermal tanzten sie sich in die Top 8 der Battles.

Erfolgreiche Tänzerinnen aus Edelstetten glänzen bei den UDO World Championships in Blackpool

Nach monatelangem Training wurden die Mühen eindrucksvoll belohnt. Die R.E.D. Crew gewann einmal Silber, einmal Bronze, zweimal Platz vier sowie einen sechsten und einen siebten Platz in den Finalrunden. Damit setzten sich die jungen Tänzerinnen gegen harte Konkurrenz durch und zeigten, dass sie zu den Besten ihrer Altersklassen gehören.

Mit Kraft, Ausdruck und Mut überzeugten Emma Guber, Yade Usmann, Amina Usmann, Anastasia Volk, Biborka Varga, Lilli Schmutz und Laora Anastasija Kljajcin die Jury und das Publikum. Besonders hervorzuheben ist Laora Anastasija Kljajcin, die im House Solo Battle U16 Vizeweltmeisterin wurde. Auch Biborka Varga erkämpfte sich mit Bronze im Streetdance Solo U14 einen Platz auf dem Podium. Doch neben Medaillen und Finalplatzierungen war für die jungen Tänzerinnen das internationale Flair der Veranstaltung ein Erlebnis für sich.

Die Ergebnisse im Überblick:



Vizeweltmeisterin: Laora Anastasija Kljajcin (13) im House Solo Battle U16

Bronze: Biborka Varga (13) im Streetdance Solo U14

4. Platz: R.E.D. Crew – Quad/Team (Lilli Schmutz, Mariella Klingler, Biborka Varga & Laora Anastasija Kljajcin)

4. Platz: Emma Guber (8) im Streetdance Solo U10

6. Platz: Laora Anastasija Kljajcin im Streetdance Solo U14 Advanced

7. Platz: Mariella Klingler (11) im Streetdance Solo U12

Top 8 Battles: Mariella Klingler (Popping Solo U12), Laora Anastasija Kljajcin (Popping Solo U16), Biborka Varga (House Solo U16)