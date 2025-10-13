TSV Niederraunau: Torfestival beim vierten Saisonsieg

Die erste Männermannschaft des TSV Niederraunau ist in der Bezirksoberliga weiter voll auf Kurs. Im vierten Spiel der neuen Saison feierte das Team den vierten Sieg. Bei dem Duell mit der SG Augsburg/Gersthofen liefen die beiden Angriffsreihen auf Hochtouren, sodass die Zuschauerinnen und Zuschauer beim 41:34 insgesamt 75 Tore sahen.

Die Raunauer Jungs starteten mit viel Tempo in die Partie. Mit konzentrierter Abwehrarbeit und schnellen Toren, vor allem durch Flügelflitzer Florian Rothermel, der fünf der ersten neun Treffer warf, spielten sich die Gäste nach zwölf Minuten bereits eine 9:4-Führung heraus. Und das, obwohl Trainer Ferit Celik komplett auf den Einsatz des angeschlagenen Leistungsträgers Moritz Kornegger verzichtete. Auch andere Spieler bekamen in der Partie viele Pausen.

Starke Offensive: Niederraunau gewinnt in Gersthofen mit sieben Toren Vorsprung

Nach der guten Anfangsphase des TSV kamen dann die Hausherren besser in das Spiel und erzielen durch die Wechsel auf der Raunauer Seite leichte Tore. Beim Stand von 13:11 in der 22. Minute rüttelte Coach Celik seine Spieler nochmal wach, da das Tempospiel und die Konsequenz in der Abwehr nachließen. Prompt schalteten die Niederraunauer wieder schneller um, durch Tore von Björn Egger, Jakob Eheim und Jonas Pfeiffer wuchs der Vorsprung bis zur Halbzeit auf sechs Tore zum 23:17 an.

Zwar wusste der TSV in der Pause, dass im eigenen Spiel nicht alles gut lief. Vor allem die Abwehrleistung war verbesserungswürdig. Doch 23 Tore in den ersten 30 Minuten konnte sich sehen lassen. Genau daran knüpften die Gäste auch nach dem Seitenwechsel an: Zweimal Daniel Schmid und fünfmal Rothermel brachten den elf-Tore-Vorsprung zum 30:19 nach 37 Minuten. Der treffsichere Eheim warf wenig später sogar zur höchsten Führung beim Stand von 36:24 ein.

In den letzten 15 Minuten des Spiels ließ die Konzentration beim TSV dann allerdings nach, dazu wurden verschiedene Konstellationen auf Seiten der Niederraunauer ausprobiert. Am Ende steht dennoch ein deutlicher und verdienter 41:34 Erfolg auf der Anzeigetafel. Mit nun acht Punkten steht Niederraunau an der Tabellenspitze. Am kommenden Wochenende wartet allerdings ein schwieriges Auswärtsspiel auf die Raunauer Handballer. Gegen Göggingen verlor die Mannschaft vergangene Saison zweimal und ist deswegen gewarnt, aber auch hoch motiviert. (AZ)

Es spielten: M. Fieger, M. Klaußer (beide Tor), M. Hegenbart (1), F. Rothermel (11/2), M. Kornegger, B. Egger (5), N. Lindner (3), L. Vracevic (1), D. Schmid (6), J. Eheim (6), T. Egger, J. Pfeiffer (6), M. Sauter, O. Blösch (2)