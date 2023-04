50 Jahre lang aktiv bei der Feuerwehr: "Das alles hat sich definitiv gelohnt"

Von Markus Landherr - vor 33 Min. Artikel anhören Shape

Georg Eberhardt blickt auf 50 Jahre Feuerwehrdienst zurück. Was er alles erlebt hat und wie es sich anfühlt, aufzuhören, nachdem er Jahrzehnte einsatzbereit war.

Wie das alles funktioniert hat, ist Georg Eberhardt im Nachhinein doch ein kleines Rätsel. Mit „das alles“ meint der vierfache Familienvater sein Engagement bei der Freiwilligen Feuerwehr Thannhausen. Vor Kurzem hat er mit dem Erreichen der Altersgrenze seine aktive Laufbahn beendet – nach einem halben Jahrhundert ehrenamtlichen Feuerwehrdienstes. Durchaus mit einem weinenden Auge, wie er zugibt: „Wenn man aufhören muss, ist es schon etwas anderes, als wenn man sich selbst dafür entscheidet.“ Der Vorteil sei, meint er augenzwinkernd, dass er jetzt abends mit der Gewissheit ins Bett gehen könne, nicht mitten in der Nacht unsanft von seinem Piepser geweckt zu werden. Viele Jahrzehnte war er rund um die Uhr einsatzbereit, bereit, Ehefrau und Kinder am gedeckten Mittagstisch sitzenzulassen, bereit, schlimme und schwierige Einsätze abzuarbeiten, aber auch ganz viel Schönes zu erleben: Georg Eberhardt will diese Zeit trotz aller Anstrengungen auf keinen Fall missen.

Bereits als Kind verfolgte er gespannt die Einsätze und Übungen der Feuerwehrler. Das Gerätehaus befand sich am heutigen Mortainplatz, gegenüber von Eberhardts Elternhaus. Dass sein Urgroßvater und sein Vater ebenfalls aktive Feuerwehrmänner waren, tat vermutlich sein Übriges dazu, dass er zu den fünf feuerwehrbegeisterten Jugendlichen zählte, die Anfang der 1970er-Jahre die erste Jugendfeuerwehr in Thannhausen aus der Taufe hoben. Bemerkenswert daran: Mit Josef Pfitzmayer, Fritz Schön und ihm selbst waren drei der fünf Gründungsmitglieder bis zum Erreichen der Altersgrenze bei der Thannhauser Feuerwehr aktiv.

