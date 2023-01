Geehrt für ein halbes Jahrhundert Feuerwehrdienst in Thannhausen

Georg Eberhardt erhält das große Ehrenzeichen des bayerischen Innenministeriums für 50 Jahre Dienst bei der Thannhauser Feuerwehr.

Seit 50 Jahren leistet Georg Eberhardt ehrenamtlichen Feuerwehrdienst in Thannhausen. Für dieses nicht alltägliche Dienstjubiläum erhielt er bei der Generalversammlung der Feuerwehr von Kreisbrandinspektor Ewald Beuter das große Ehrenzeichen des bayerischen Innenministeriums überreicht. Georg Eberhardt war 1972 eines von fünf Gründungsmitgliedern der Jugendfeuerwehr und stand dieser ab 1977 als Jugendwart selbst 25 Jahre lang vor. Kommandant Karl-Heinz Pfitzmayr würdigte seine Verdienste um die Jugendarbeit und seine Einsatzbereitschaft, die er als Gruppenführer bei unzähligen Einsätzen und Übungen erfolgreich unter Beweis gestellt habe. Zahlreiche weitere aktive und passive Mitglieder wurden bei der Versammlung befördert oder für ihre teils langjährige Mitgliedschaft geehrt.

Von einem ruhigeren Einsatzjahr berichtete Pfitzmayr in seinem Tätigkeitsbericht. Zu 24 Bränden und Brandmeldungen sowie 39 technischen Hilfeleistungen musste die Feuerwehr ausrücken, darunter der Brand eines rund 10 Hektar großen Getreidefelds in Münsterhausen.

Umstrukturierungen bei der aktiven Wehr

In der aktiven Wehr seien Umstrukturierungen notwendig, sagte Pfitzmayr weiter. Aufgrund einer beruflichen Veränderung und des damit verbundenen Umzugs wurde der bisherige Zugführer Jan Petersen verabschiedet. Pfitzmayer dankte ihm für sein Engagement. Mit einem hohen Maß an Fachlichkeit habe er sich als Stellvertreter der beiden Kommandanten in den letzten elf Jahren bei Einsätzen und Übungen eingebracht. Als Nachfolger im Amt des Zugführers wurde Christoph Schonner ernannt. Einen Wechsel gibt es außerdem bei der Jugendfeuerwehr: Carina Köhle übergab das Amt der Jugendwartin nach acht Jahren an Martin Wamerl und Gabriel Dreher. Zum stellvertretenden Gruppenführer auf dem mittleren Löschfahrzeug wurde Alexander Schön ernannt.

Über ein reges Vereinsleben berichtete der Vorsitzende Matthias Marschall. So habe man trotz der Corona-Pandemie die meisten geplanten Veranstaltungen durchführen können, darunter das traditionelle Sommernachtsfest und die Radtour. Er gab außerdem einen Ausblick auf das anstehende Jubiläumsjahr. 1873 wurde die Freiwillige Feuerwehr Thannhausen aus der Taufe gehoben.

Das 150-jährige Bestehen wird 2023 mit einem vielfältigen Programm gefeiert. Den Auftakt bildet ein Vortrag zur historischen Entwicklung des Feuerlöschwesens in der Mindelstadt mit dem Bauhistoriker Bernhard Niethammer, der selbst aktives Mitglied der Feuerwehr Thannhausen ist. Bürgermeister Alois Held dankte in seinem Grußwort den neun Frauen, 47 Männern und zwölf Jugendlichen, die sich aktuell ehrenamtlich zum Wohl der Stadt und des Umlands engagieren.

Die Ehrungen aktiver Feuerwehrdienst:



50 Jahre: Georg Eberhardt

40 Jahre: Reiner Miller und Peter Bader

25 Jahre: Markus Landherr

Ernennungen:

Feuerwehrmann/-frau: Manuel Beinhauer , Colin Schmid , Sabrina Schön und Nico Epple

, , und Oberfeuerwehrmann: Gabriel Dreher

Hauptfeuerwehrmann: Peter Huber , Björn Maier , Lukas Schonner

, , Lukas Schonner Oberlöschmeister: Jürgen Seider

