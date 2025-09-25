Icon Menü
Thannhausen erhält neuen Wasserspielplatz im Rahmen des Hochwasserschutzes

Thannhausen

Zum Hochwasserschutz kommt nun noch ein Wasserspielplatz

Die Maßnahmen in Thannhausen sind fast abgeschlossen, Anfang 2026 soll alles fertig sein. Dann wird das Projekt auch Freizeitwert bekommen.
Von Heinrich Lindenmayr
    Ein Blick auf die Baustelle für den Hochwasserschutz in Thannhausen: Links vorne fließt der verrohrte Altbach ins Bett der Mindel, rechts hinten sieht man den Bau der Fischaufstiegstreppetreppe.
    Ein Blick auf die Baustelle für den Hochwasserschutz in Thannhausen: Links vorne fließt der verrohrte Altbach ins Bett der Mindel, rechts hinten sieht man den Bau der Fischaufstiegstreppetreppe. Foto: Heinrich Lindenmayr

    Zum Abschluss der Maßnahmen zum Hochwasserschutz bekommt Thannhausen eine weitere Attraktion für Freizeitaktivitäten, einen großzügigen Wasserspielplatz. Er wird im Mündungsbereich der Hasel in die Mindel angelegt, südlich des ehemaligen Teilungswehrs. Bereits mehrfach verzögerte sich die Fertigstellung des Hochwasserschutzes in Thannhausen. Mittlerweile rechnet man damit, dass der Baubeginn für den Wasserspielplatz im Frühjahr 2026 erfolgt. Bis dahin sollen die umfangreichen Hochwasserschutzmaßnahmen im Bereich des ehemaligen Teilungswehrs abgeschlossen sein.

