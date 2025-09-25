Zum Hochwasserschutz kommt nun noch ein Wasserspielplatz

Zum Abschluss der Maßnahmen zum Hochwasserschutz bekommt Thannhausen eine weitere Attraktion für Freizeitaktivitäten, einen großzügigen Wasserspielplatz. Er wird im Mündungsbereich der Hasel in die Mindel angelegt, südlich des ehemaligen Teilungswehrs. Bereits mehrfach verzögerte sich die Fertigstellung des Hochwasserschutzes in Thannhausen. Mittlerweile rechnet man damit, dass der Baubeginn für den Wasserspielplatz im Frühjahr 2026 erfolgt. Bis dahin sollen die umfangreichen Hochwasserschutzmaßnahmen im Bereich des ehemaligen Teilungswehrs abgeschlossen sein.

