Freibad wird Badestelle: Das ist die Bilanz nach der ersten Saison

Aus dem Thannhauser Freibad ist inzwischen ein Badeplatz geworden. Im juristischen Sinne bedeutet das, dass das Baden auf eigene Gefahr erfolgt, die Stadt Thannhausen aber das Hausrecht über die Anlage hat. Zur Aufsicht ist aber kein Bademeister mehr notwendig, der offiziell Fachkraft für Bäderbetriebe genannt wird. In diesem Berufszweig herrscht nämlich Fachkräftemangel, der auch der Stadt Thannhausen seit der Coronapandemie Probleme gemacht hatte. Dies hatte immer wieder zu Schließungen des schönen Badeplatzes geführt, der damals noch Naturfreibad geheißen hatte. Bald ist die Badesaison vorbei. Kioskpächter Alexander Peters veranstaltet dazu ein Musikfest am Samstag, 7. September, das er „End of Summer“ nennt. Im Gespräch mit der Redaktion zieht er Bilanz der ersten Saison der Freizeiteinrichtung als Badeplatz.

Annegret Döring Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis