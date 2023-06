Verkehrsunfall im Kreisverkehr in Thannhausen

Ein Autofahrer missachtet an einem Thannhauser Kreisverkehr die Vorfahrt. Es kommt zum Zusammenstoß.

Am Mittwochnachmittag gegen 16 Uhr hat sich am Ortsausgang von Thannhausen in Richtung Augsburg im Kreisverkehr ein Unfall ereignet. Ein 61-jähriger Autofahrer fuhr laut Polizeibericht auf der B300 in Richtung Augsburg und wollte den Kreisverkehr geradeaus überqueren.

Beim Einfahren missachtete er jedoch die Vorfahrt eines 44-jährigen Autofahrers, der sich im Kreisverkehr befand. Dadurch kam es zum Zusammenstoß, bei dem der 61-jährige Unfallverursacher dem 44-jährigen Fahrer in die Beifahrerseite seines Pkw fuhr. Beide Männer blieben unverletzt. Der entstandene Sachschaden liegt bei etwa 7000 Euro. (AZ)