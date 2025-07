Drei Tage Feierlaune: Thannhauser Stadtfest trotzt Regen und bringt Frankreich-Flair

Drei Tage lang hat Thannhausen am Wochenende sein Stadtfest gefeiert. Der Pausenhof der Mittelschule wurde dafür zur Festmeile umfunktioniert. Für Essen, Trinken und ein buntes Rahmenprogramm sorgten die Thannhauser Vereine. Nach der Premiere der „Stadtfest-Neuauflage“ 2023 hatten die Organisatoren in diesem Jahr auch den Freitagabend ins Programm aufgenommen. Das ursprünglich in der Innenstadt geplante „Kult-um-8“-Konzert wurde dafür auf das Stadtfest-Gelände verlegt. Auf der Bühne stand die Thannhauser Band Eisbad. Lukas Scheifele, Benedikt Lober, Thomas Reithmeier, Tobias Czeschner und Florian Kaufmann sorgten mit einer Mischung aus eigenen Songs und Coverversionen für gute Stimmung unter den Gästen. Zumindest an diesem Abend hatte das Regentief „Karlheinz“ ein Einsehen, und es blieb weitgehend trocken.

