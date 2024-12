Krumbach trauert: Hausärztin Dr. Pan Li stirbt plötzlich mit 38 Jahren

Krumbach trauert um Dr. Pan Li, die kürzlich im Alter von 38 Jahren plötzlich und unerwartet verstorben ist. Mit ihrem frühen Tod verliert Mittelschwaben nicht nur eine äußerst engagierte und hoch qualifizierte Allgemeinmedizinerin, sondern einen sympathischen und empathischen Menschen, den Patientinnen und Patienten innerhalb kurzer Zeit sehr liebgewonnen haben. Dr. Li übernahm erst vor einem Jahr die Hausarztpraxis in Krumbach, nachdem ihr Vorgänger Rainer Stroppe aus gesundheitlichen Gründen aufhören musste. Innerhalb weniger Wochen modernisierte sie die Praxis in der Bahnhofstraße und schuf zusammen mit ihrem Team einen Ort, an dem sich ihre Patientinnen und Patienten stets gut aufgehoben fühlten.

Oliver Wolff Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Krumbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bahnhofstraße Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis