Sie war die Nonne auf dem Fahrrad: Trauer um Schwester Marlene Hartmann

Mit ihrem Fahrrad unterwegs auf den Radwegen zwischen Deisenhausen und Breitenthal, zwischen Bleichen und Wiesenbach: So kannten viele Schwester Marlene Hartmann. Die Franziskanerin war fast zehn Jahre lang ein wichtiger Bestandteil der Pfarreiengemeinschaft Breitenthal. Dort ist die Trauer nun groß, denn Schwester Marlene starb am vergangenen Montag im Alter von 83 Jahren. Am Mittwochmorgen gedachte die Pfarreiengemeinschaft ihr in einem Gottesdienst.

Sr. Marlene ist in Grünenbaint, einem heutigen Stadtteil von Dinkelscherben, geboren und wuchs mit weiteren acht Geschwistern neben einer Schwester und sechs Brüdern als jüngstes Kind der Familie Hartmann dort auf. Nach Schule und Ausbildung trat sie 1965 in den Orden Maria Stern ein, wirkte als Lehrerin in Göggingen, führte das zum Orden gehörende Haus St. Elisabeth zehn Jahre als Oberin.

In die Pfarreiengemeinschaft Breitenthal kam Schwester Marlene Hartmann durch eine glückliche Fügung, wie sich Pfarrer und Dekan Klaus Bucher anlässlich ihrer Verabschiedung vor fünf Jahren erinnerte. „Irgendwann im Jahr 2010 war dem Amtsblatt der Diözese ein blauer Zettel beigelegt. Die Schwestern von Maria Stern in Augsburg machten ein Angebot, das fast nicht zu glauben war: Sein Jahr und Tag hört man, das Klöster eine Filiale nach der anderen schließen müssen, weil es am Nachwuchs fehlt; aber Maria Stern wollte eine ‚kleine Zelle‘ gründen: Eine Schwester war nach dem Ausscheiden aus dem aktiven Berufsleben als Lehrerin bereit, sich in den Dienst einer Pfarreiengemeinschaft zu stellen.“

Trauer um Schwester Marlene Hartmann: Sie kam von Maria Stern nach Deisenhausen

Bucher rief in Augsburg an und wenig später fand eine Besichtigung des Deisenhauser Pfarrhofs statt. „Dabei erfuhr ich, dass es rund 15 Reaktionen auf das Angebot gegeben habe“, erzählte Pfarrer Bucher damals. „Ich war mir sicher: von denen hörst Du nix mehr!“ Umso größer war die Freude, als die damalige Provinzoberin Sr. Esther die Nachricht brachte: Sr. Marlene kommt in die Pfarreiengemeinschaft Breitenthal. An Mariä Namen, dem 12. September im Jahr 2011, zog die zierliche, agile Ordensfrau im Pfarrhof ein. Ab diesem Tag war sie fast täglich zügig radelnd im Günztal unterwegs.

In der Pfarreiengemeinschaft war Schwester Marlene ab diesem Zeitpunkt praktisch nicht mehr wegzudenken. Dabei war es für sie nicht ganz einfach, aus ihrer gewohnten Umgebung im Kloster Maria Stern, direkt hinter dem Rathaus in der Stadtmitte von Augsburg, in eine ländliche Gegend zu wechseln. Doch sie wollte ja im fortgeschrittenen Alter noch etwas Neues beginnen, was ihr Leben erfüllte.

Vor allem für Menschen in schwierigen Lebenssituationen war Schwester Marlene in dieser Zeit da, kümmerte sich um Kranke und alte Menschen. Mehrmals im Monat brachte sie die Krankenkommunion, besuchte Gemeindemitglieder im Krankenhaus. Und wenn Schwester Marlene in ihrem schwarzen Nonnenkleid angeradelt kam, war auch oft Gelegenheit für ein „Schwätzle“. Auch bei den Proben des Kirchenchors, in dem sie mitsang.

Schwester Marlene Hartmann war aus der Pfarreiengemeinschaft Breitenthal nicht wegzudenken

Mit ihren Exerzitien im Alltag, der Kommunionvorbereitung für die Kinder, dem Bibelkreis und den Kinderrosenkränzen hat Schwester Marlene das Leben in der Pfarreiengemeinschaft bereichert. Besonders beliebt waren ihre Tanzabende, die sie alle zwei Wochen im Vereinsheim Breitenthal veranstaltete. Den Menschen zuhören und für sie da sein, das war für Schwester Marlene wichtig. Um sich selbst wollte sie dagegen lieber weniger Aufhebens machen. So wollte sie ihr 50-jähriges Professjubiläum, eigentlich ohne großes Aufsehen feiern. Doch die Pfarrgemeinde freute sich mit „ihrer“ Schwester Marlene und gestaltete das Jubiläum zu einem Festtag.

Im September 2020 verließ Schwester Marlene die Pfarreiengemeinschaft Breitenthal, um zurück nach Augsburg zu ziehen. Dort ist sie am Montag nach schwerer Krankheit gestorben. „Ich könnte meinen Dienst nicht ohne die große Beziehung zum Herrgott bewältigen, er ist die Mitte des Ganzen“, begründet Sr. Marlene ihre Lebensaufgabe. Wenn man die Menschen in der Pfarreiengemeinschaft Breitenthal fragt, hat sie diese Lebensaufgabe mit Bravour erfüllt.