Umfrage zur Bahn: Fahrgäste fordern Verbesserungen gegen Verspätungen und für Barrierefreiheit

Landkreis Günzburg

Umfrage: „Früher hieß es mal: Pünktlich wie die Eisenbahn“

Wir wollten bei unserer Straßenumfrage wissen, welche Verbesserungen sie sich für das Bahnfahren wünschen würden. Manch einer hat das Deutschlandticket wieder abbestellt.
Von Elisabeth Schmid
    Für die Pendler sind kurzfristige Züge, die ausfallen, besonders ärgerlich.
    Es sollten umfangreiche Sanierungen auf der Bahnstrecke Augsburg-Ulm stattfinden. Bund und Bahn planten viele Jahre schon, die viel befahrene Strecke im Zuge einer Generalsanierung auf den neuesten Stand der Technik zu bringen. Die Sanierungsmaßnahme hat sich jetzt wie berichtet von 2030 auf 2034 verschoben. Aber nicht nur diese Sache ärgert die Fahrgäste, auch andere Dinge stören die Gäste am Bahnfahren und an den Bahnhöfen an sich. Es muss einiges getan werden, meinen viele der befragten Passanten in der Krumbacher Innenstadt.

