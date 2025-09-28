Umfrage: „Früher hieß es mal: Pünktlich wie die Eisenbahn“

Es sollten umfangreiche Sanierungen auf der Bahnstrecke Augsburg-Ulm stattfinden. Bund und Bahn planten viele Jahre schon, die viel befahrene Strecke im Zuge einer Generalsanierung auf den neuesten Stand der Technik zu bringen. Die Sanierungsmaßnahme hat sich jetzt wie berichtet von 2030 auf 2034 verschoben. Aber nicht nur diese Sache ärgert die Fahrgäste, auch andere Dinge stören die Gäste am Bahnfahren und an den Bahnhöfen an sich. Es muss einiges getan werden, meinen viele der befragten Passanten in der Krumbacher Innenstadt.

Elisabeth Schmid Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Umfrage Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Straßenumfrage Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis