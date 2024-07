Katharinen-Schule Ursberg feiert Abschluss unter dem Motto „Wir heben ab“

Unter dem Motto „Wir heben ab“ stand die Abschlussfeier für die Entlassschüler der Katharinen-Schule Ursberg. Aus diesem Anlass gestalteten Lehrerinnen und Jugendliche der neunten Klassen für ihre Gäste einen feierlichen Gottesdienst und ein begeisterndes Abendprogramm in der Schulturnhalle. 13 Jugendliche erhielten das Zeugnis über den erfolgreich abgelegten Mittelschulabschluss.

Im Abschlussgottesdienst auf dem feierlich dekorierten Ankerplatz des Schulgeländes stellte Pfarrer Daniel Maria Schmitt einen Bezug zwischen dem Aufbruch der Abschlussschüler und dem Fliegen her. Wenn jemals im Leben die Gefahr eines Absturzes drohe, könnten die Jugendlichen auf Gott vertrauen und sich von ihm getragen fühlen, so Pfarrer Schmitt. Im Anschluss an den Gottesdienst ließen die Schulabgänger passend zum Motto des Abends Luftballons in den Sommerhimmel steigen. In der festlich dekorierten Turnhalle stand ein von den Abschlussschülern mit zahlreichen bunten Luftballons gestaltetes kunstvolles Bühnenbild im Mittelpunkt. Schulleiterin Ulrike Egger dankte den Jugendlichen in ihrer Ansprache für ihre Lernbereitschaft und ihr hohes Engagement zum Wohle der Schulfamilie der Katharinen-Schule. Sie schloss in ihre Dankesworte die Erziehungsberechtigten sowie die Klassenlehrerinnen Steffi Schuler (9a) und Ina Müller (9b) ein. Die besten Wünsche überbrachte den Neuntklässlern in einem Grußwort der Elternbeiratsvorsitzende Thomas Zellhuber. Er dankte den Lehrkräften und wünschte den Abgängern viel Mut und Zuversicht für die berufliche und private Zukunft.

Die Jugendlichen Elia Höck, Luka Stankovic (beide 9a) sowie Julian Schmid und Mira Zellhuber (beide 9b) betonten in ihrer Abschlussrede, dass sie die Katharinen-Schule mit Wehmut verlassen würden, da neben den Lernerfolgen auch viele tiefe Freundschaften gewachsen seien. Die Jugendlichen dankten den Mitarbeitenden der Schule und zeigten sich stolz über die erreichten Leistungen.

Erfolgreich den Mittelschulabschluss absolviert

Bei der Zeugnisvergabe durch Rektorin Ulrike Egger konnten mit Emma Frauendorf, Elia Höck, Annalena Hormaier, Leon Kräusle, Luka Stankovic, Kimberly Ziedek (alle 9a), sowie Ömer Akkaya, Kevin Braun, Sarah Kopp, Dajana Leskova, Aysun Parlak, Julian Schmid und Mira Zellhuber (alle 9b) dreizehn Schüler das Zeugnis über den erfolgreich absolvierten Mittelschulabschluss entgegennehmen.

Ein umjubelter Auftritt der Tanz-AG unter der Regie von Fachoberlehrerin Renate Schwarz rundete das Bühnenprogramm ab. Mit einer zum Motto passenden gelungenen Interpretation von Peter Schillings NDW-Klassiker „Völlig losgelöst“ beschlossen die Neuntklässler ihre Abschlussfeier. Der Abschlussabend klang für Schüler, Eltern und Lehrer bei einem schmackhaften Fingerfood-Buffet aus, das von den Hauswirtschaftslehrkräften Ingrid Abwandner, Pinar Schremmer und Renate Schwarz in bewährter Manier vorbereitet wurde. (AZ)