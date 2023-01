Ursberg

12:30 Uhr

So sieht die Finanzlage in der Gemeinde Ursberg aus

Plus Der Gemeinderat Ursberg berät über die Entwicklung der laufenden Einnahmen und Ausgaben. Welche Projekte in der Ortsentwicklung anstehen.

Von Heinrich Lindenmayr Artikel anhören Shape

Im Gemeinderat Ursberg ist es üblich, den Haushalt in zwei Etappen zu beraten. In der jüngsten Sitzung befassten sich die Räte mit den Einnahmen und Ausgaben der laufenden Verwaltung für das Jahr 2023. In der Februarsitzung werden die Investitionen 2023 behandelt. Größte Einnahmeposten der Gemeinde sind die Einkommenssteuerbeteiligung (Ansatz: 1,511 Millionen Euro) und die Schlüsselzuweisungen des Freistaats (Ansatz: 1,517 Millionen Euro). Die größte Ausgabenposition 2023 stellt die Kreisumlage dar. Ein wichtiges Vorhaben ist die Errichtung einer neuen Kindertagesstätte in Ursberg.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen