Waltenhausen

Der neue Kindergarten Sankt Georg in Waltenhausen ist bereits voll belegt

Plus Der Kindergarten St. Georg schafft dringend benötigte Betreuungsplätze und bietet umfassende Betreuungsmöglichkeiten für Kinder aus Waltenhausen, Hairenbuch und Weiler.

Von Dominik Thoma

Kindergartenplätze sind durch eine starke Nachfrage vielerorts Mangelware geworden. In Waltenhausen schaffte man diesem Platzproblem nun Abhilfe. Lange war ein Kindergarten in Planung, seit fast neun Monaten ist er Realität. Denn am 1. September des vergangenen Jahres eröffnete unter der Leitung von Helga Bachthaler der Kindergarten St. Georg, in dem nun die Kinder aus Waltenhausen, Hairenbuch und Weiler betreut werden.

Inzwischen sind alle 25 Plätze des Kindergartens belegt. Foto: Dominik Thoma

Vor der Eröffnung seien alle Kinder aus der Gemeinde Waltenhausen in Aletshausen und Ebershausen gewesen, sagt Kindergartenleiterin Helga Bachthaler beim Besuch des Kindergartens Sankt Georg. Die Anzahl der Kinder sei jedoch so groß geworden, dass die beiden Kitas nicht mehr alle Kinder allein stemmen konnten. Deshalb wurde das Waltenhauser Pfarrhofsgebäude von der Gemeinde und dem Katholischen Kita-Zentrum St. Simpert in den jetzigen Kindergarten St. Georg umfunktioniert. Letztere sind auch Träger des Waltenhauser Kindergartens. 25 Kinder können somit von 2,5 Jahren bis zum Schuleintritt von 7 bis 14 Uhr betreut werden. Inzwischen seien alle 25 Plätze belegt. Weitere Kinder, die einen Platz bräuchten, könnten in Zusammenarbeit mit den Kindergärten in Aletshausen und Ebershausen aufgenommen werden.

