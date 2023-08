Waltenhausen

Kindergartengebühren in Waltenhausen festgelegt

Plus Der Gemeinderat Waltenhausen beschließt die Einführung der Elternbeiträge für den Kindergarten St. Georg. Auch Windkraft ist Thema.

In der jüngsten Gemeinderatssitzung waren die Elternbeiträge für den neuen Kindergarten im Pfarrhaus St. Georg in Waltenhausen zu beschließen. Auch die Ausweisung von Flächen für Windkraftanlagen stand auf der Tagesordnung. Im Rahmen der Amtshilfevereinbarung ist das Kindertages-Zentrum (Kita-Zentrum) St. Simpert für den Einzug der Elternbeiträge und die Bestimmung der Höhe zuständig. Die Festlegung der Höhe soll jedoch in Einklang mit der politischen Gemeinde Waltenhausen getroffen werden. Da in unmittelbarer Nähe in Aletshausen bereits ein Kindergarten besteht, kamen die Gemeinderatsmitglieder überein, dass der Beitrag an die dort geltenden Gebühren angeglichen werden soll.

Kita-Preise bei St. Georg im Detail

Die Gebühren stellen sich wie folgt dar: Die katholische Kindertageseinrichtung St. Georg erlässt eine Geschwisterermäßigung beim zweiten Kind von zehn Euro und 20 Euro beim dritten Kind. Der Grundbeitrag beim Regelkind (ab dem vollendeten dritten Lebensjahr bis zur Einschulung) beträgt bei einer Belegung von drei bis vier Stunden 120 Euro; vier bis fünf Stunden 135 Euro; fünf bis sechs Stunden 150 Euro und sechs bis sieben Stunden 165 Euro

