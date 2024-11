Führungswechsel bei Haus Cramer: Es bleibt bei Postbräu-Stilllegung

Nach dem plötzlichen Ausscheiden von CEO und Finanzchef Helmut Hörz beim Unternehmen Haus Cramer (Warsteiner-Konzern) bewegt sich etwas im Konzern, unter dessen Dach auch Postbräu Thannhausen steht. Wie berichtet, stellt Postbräu seinen Betrieb zum Jahresende in Thannhausen ein. In der Mindelstadt war man im Oktober von der Konzernentscheidung überrascht worden. Gibt es nun doch noch Hoffnung für Postbräu in Thannhausen, wollte die Redaktion von der Pressesprecherin wissen.

Annegret Döring Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Thannhausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Führungswechsel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis