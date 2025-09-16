Icon Menü
Weltweit erreichen Masern Rekordniveau. Das Gesundheitsamt informiert über die Lage im Landkreis Günzburg.

Landkreis Günzburg

Schulpflicht geht vor Masernschutz: Wie steht es um den Infektionsschutz im Landkreis?

Rund 400 Kinder starten im Landkreis Günzburg ohne ausreichenden Masernschutz ins neue Schuljahr. Was droht den Verweigerern der gesetzlichen Nachweispflicht?
Von Lukas Hesse
    In Deutschland müssen alle Kinder und Jugendliche gegen Masern geimpft sein, die eine Kindertagesstätte oder eine Schule besuchen. Foto: Marius Beckerd, dpa

    Kürzlich wartete Richterin Julia Lang am Amtsgericht Günzburg vergeblich auf Eltern. Diese weigerten sich, für ihr Kind am Simpert-Kraemer-Gymnasium Krumbach einen Nachweis über einen ausreichenden Masernschutz vorzulegen. Seit 1. August 2023 ist ein solcher bundesweit für alle zwischen zwei und 56 Jahren verpflichtend, die sich regelmäßig in Kitas, Schulen oder sonstigen Gemeinschafts- und Gesundheitseinrichtungen aufhalten. Ausgenommen sind Personen, denen ärztlich bescheinigt durch eine Impfung eine Gesundheitsgefährdung droht. Das kann etwa aufgrund von Vorerkrankungen oder Allergien der Fall sein. Ansonsten ist ein Nachweis über zwei Masernimpfungen vorzuzeigen, die meist im Kleinkindalter erfolgen und ein Leben lang schützen.

