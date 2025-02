Investor will Anfrage ändern: Werden es 37, 24 oder gar keine Windräder?

Wer auf der öffentl. Sitzung in Ziemetshausen am 03.02.2025 dabei war und den großen Andrang der Bürger erlebt hat, versteht nur zu gut, daß der Stadtrat richtig entschieden hat und den Wahnsinn von 37 Windrädern in einem Naturschutzgebiet abgelehnt hat. Es sollen die Größten Windräder Deutschland werden mit 256 Meter Höhe und das bei nur 30% effiziens. Zu wenig Wind und Dunkelflaute. Ganz zu schweigen die Nebenwirkungen: Zerstörung der Landschaft und Natur, Schädigung durch Infraschall für Menschen und Tiere: Organschäden, Krebs usw. Toxische Chemikalien PSAF, Klimakiller SF-Gas : 22.800 mal schädlicher als CO2. Verseuchung von Waldflächen, Wasser und Äckern deren Flächen durch Abrieb bis zu 30 km für Nahrungsmittel nicht mehr nutzbar sind. Alternativ! Atomkraft: Söder will hundert Millionen in Kernkraft stecken- betrifft auch Augsburg. Neue Reaktoren die den Atommüll selber wieder aufbereiten!