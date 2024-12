So lässt der Wunschbaum Weihnachtswünsche wahr werden

Im Dezember schmückt den Krumbacher Marktplatz jedes Jahr eine schöne, große Tanne. Es ist kein gewöhnlicher Weihnachtsbaum – sondern ein Wunschbaum, der Wünsche wahr werden lässt. Die Aktion von Jugendpflege und Quartiersmanagement richtet sich an alle, die es zu Weihnachten schwer haben oder einsam sind. Und an Bürger, die Freude schenken wollen.

Seit bereits vier Jahren schmücken Wünsche, die auf gelbe Sterne geschrieben sind, Jahr um Jahr den Krumbacher Christbaum. Die ersten hängen seit dem Wochenende. Und zahlreiche Wunscherfüller legen sich mächtig ins Zeug, die Wünsche zu erfüllen.

Den Wunschstern auszufüllen, ist ganz einfach

Und so funktioniert's: Auf der Startseite der Krumbacher Homepage (www.krumbach.de) und des Bürgerhauses (www.buergerhaus.krumbach.de) lässt sich eine Wunschstern-Vorlage finden. Für diejenigen, die keine Möglichkeit haben, einen Wunschstern auszudrucken, liegen Sterne im Bürgerhaus bereit. Dann notiert man auf dem Stern seinen Wunsch und kann auch Alter und Geschlecht ergänzen. Außerdem füllt man ein Formular mit den Kontaktdaten aus, damit das Geschenk auch zugestellt werden kann. Diese Informationen sind später nicht am Wunschbaum zu lesen. Stern samt Formular sollten bis spätestens 17. Dezember im Briefkasten des Bürgerhauses liegen. So ist ausreichend Zeit, den Wunsch zu erfüllen, erklärt Melissa Kopp, Jugendpflege in Krumbach.

Icon Vergrößern Auf dem Krumbacher Marktplatz steht der Wunschbaum mit den Wunschsternen. Foto: Jugendpflege Krumbach Icon Schließen Schließen Auf dem Krumbacher Marktplatz steht der Wunschbaum mit den Wunschsternen. Foto: Jugendpflege Krumbach

Sie und Marc Hettich vom Quartiersmanagement laminieren die Sterne und hängen sie an den Krumbacher Weihnachtsbaum. Außerdem führen sie Buch über Wünsche und Wünschende. Wer anderen eine Freude machen möchte, nimmt einfach einen Wunschstern vom Baum, besorgt das Geschenk und gibt es - gerne schön verpackt -, aber unbedingt mit dem Wunschstern versehen, bis spätestens 20. Dezember ab. Und zwar zu den Öffnungszeiten des Bürgerhauses in der Heinrich-Sinz-Straße 18, es kann auch ein Termin zur Geschenkabgabe vereinbart werden. Bis 23. Dezember, dem Tag vor Heiligabend, werden die Geschenke von der Amtsbotin, größere Pakete auch von Jugendpflege und Quartiersmanagement, zugestellt.

In Krumbach soll höchstens dieser Betrag für ein Geschenk ausgegeben werden

Allerhöchstens 100 Euro dürfen die Geschenke kosten. Alternativ ist es auch möglich, zu kennzeichnen, dass gebrauchte Gegenstände willkommen sind. So können beispielsweise Smartphones den Besitzer wechseln, statt ungenutzt in Schubladen zu schlummern. „Es müssen also nicht immer neue Präsente sein.“ In der Regel sind die Wünsche bezahlbar und bescheiden. So wünschen sich Kinder einen Kinogutschein oder eine Puppe. Bei den Erwachsenen stehe auch mal eine Kaffeemaschine als Wunsch auf dem Weihnachtsstern. Die Bedürftigkeit der Teilnehmenden kontrollieren Hettich und Kopp nicht. „Wir vertrauen darauf, dass das niemand ausnützt.“ Die Bedürftigsten seien oft so bescheiden, dass sie den Wunschbaum gar nicht in Anspruch nehmen möchten, ist ihre Erfahrung. Deshalb gehen Jugendsozialarbeiter und die Verantwortlichen aus der Seniorenarbeit in Krumbach auf Betroffene zu und versuchen, Hemmschwellen abzubauen, erzählt Melissa Kopp.

Icon Vergrößern Laminiert und gut lesbar: Wer etwas Gutes tun will, nimmt sich einen Wunschstern vom Baum und besorgt das Geschenk. Foto: Jugendpflege Krumbach Icon Schließen Schließen Laminiert und gut lesbar: Wer etwas Gutes tun will, nimmt sich einen Wunschstern vom Baum und besorgt das Geschenk. Foto: Jugendpflege Krumbach

Die Aktion fand bisher viel Anklang. 2023 gingen auf diesem Weg über 70 Wünsche in Erfüllung, berichtet Melissa Kopp. Auch die Werbegemeinschaft in Krumbach habe ihren Beitrag geleistet und einige Wünsche erfüllt. „Wir möchten dazu aufrufen, vor Ort einzukaufen. In Krumbacher Geschäften lassen sich viele der Wünsche erfüllen“, gibt Marc Hettich den Wunscherfüllern mit auf den Weg. „Es wäre schön, wenn so auch der Krumbacher Einzelhandel von der Aktion profitiert.“

Icon Vergrößern Kinder und Erwachsene freuen sich über schön verpackte Geschenke mit ihrem Wunschstern daran. Foto: Jugendpflege Krumbach Icon Schließen Schließen Kinder und Erwachsene freuen sich über schön verpackte Geschenke mit ihrem Wunschstern daran. Foto: Jugendpflege Krumbach

Aber nicht nur Geschenke, die zu kaufen sind, verraten die Sterne. Vergangenes Jahr ist das Organisationsteam auf die Seniorenheime zugegangen und hat dort zahlreiche Wünsche eingesammelt. Eine Spazierfahrt oder ein Besuch im Heim notierten die Bewohner auf den Sternen. „Das Ziel ist, Menschen zusammenzubringen – diejenigen, die Wünsche haben und diejenigen, die bereit sind, anderen eine Freude zu machen“, ergänzt der Quartiersmanager.

Melissa Kopp findet, Wünschen erfordert Mut

„Der Wunschbaum ist eine meiner Lieblingsaktionen im Jahr“, sagt Melissa Kopp, „es ist faszinierend, wie viele Menschen bereit sind, trotz der stressigen Vorweihnachtszeit, anderen eine Freude zu machen und etwas zu geben“. Die Freude und Dankbarkeit bei den Kindern und Erwachsenen, die einen Stern ausgefüllt haben, sei enorm, weiß sie aus den Begegnungen. „Es ist toll, dass viele Menschen dieses Angebot nutzen und einen Wunsch bei uns abgeben. Das erfordert ebenfalls Courage.“ merkt sie an. „Wünschende Personen und wunscherfüllende Personen lernen sich zwar meist nicht kennen, aber sicher ist: Die Dankbarkeit ist riesig - Einen Wunsch erfüllen lohnt sich also definitiv.“

Bei Fragen kann man sich an die Jugendpflege Krumbach per Mail an m.kopp@pro-arbeit.info wenden.