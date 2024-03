Ziemetshausen, Aichen

Hilft ein intensives Jagen, um den Wald zu schützen?

Förster Armin Desch steht in Privatwald in Aichen. In zehn Jahren will er sich hier durch die mannshohen Tannen kämpfen.

Plus Im Privatwald bei Ziemetshausen werden jedes Jahr über 300 Rehe geschossen. Trotz heftiger Kritik ist Förster Armin Desch überzeugt, den richtigen Weg zu gehen.

Armin Desch wirkt betroffen, wenn er an die Demonstration gegen ihn zurückdenkt. Der Förster erinnert sich vor allem an die Protestplakate: "Mörder" hätten sie ihn genannt. Dass er die Rehe ausrotten wolle, stand auf den Schildern. Heftige Kritik, die ihm in Günzburg vor über einem Jahr entgegenschlug. Der Unmut der protestierenden Jägerschaft habe sich seither nicht gelegt. Dennoch hält der 57-Jährige an seiner Art der Waldbewirtschaftung fest: kaum Rehe, weniger Fichten, mehr Regenwürmer.

Warum sich der Förster innerhalb der Jägerschaft so viele Feinde machte? Weil Armin Desch, Bewirtschafter von 1000 Hektar Privatwald, einen Traum hat: "Ich will mich in zehn Jahren durch mannshohe Tannen kämpfen müssen." Um seine Vision zu verwirklichen, bewirtschaftet der im hessischen Spessart geborene Förster den Wald naturgemäß. Ökologische Waldwirtschaft folgt dem Mischwaldprinzip ohne Kahlschlag. Statt der üblichen Fichte werden andere Baumarten, wie Buche, Tanne, Lärche, Eiche und Douglasie, bevorzugt. Die Vorteile einer gemischten Aufforstung liegen mit Blick auf die heißen Sommer und extremen Stürme der vergangenen Jahre auf der Hand. Im Gegensatz zur flach wurzelnden Fichte sind etwa Eiche und Tanne klimaresistenter, gleichzeitig stehen die Baumarten nicht auf dem Speiseplan des Borkenkäfers.

