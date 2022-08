Protest gegen hohe Abschusszahlen: "Das Rehwild wird ausgerottet"

Plus Jägerinnen und Jäger aus dem Kreis Günzburg gehen auf die Barrikaden. Die Protestaktion richtet sich gegen die hohen Abschusszahlen. Auch die Landwirte sind alarmiert.

Die dunklen Wolken, die sich am Freitagmorgen kurzzeitig über Günzburg zusammenbrauen, passen ins Bild. Vor dem Günzburger Landratsamt protestieren Jagdpächter und Jagdgenossen lautstark mit Jagdhornklängen und Horrido-Rufen.